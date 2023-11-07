妮寇拉佩茲接受時尚雜誌專訪。（Harper's BAZAAR提供）

「含金量最高的女孩」妮寇拉佩茲（Nicola Peltz Beckham）是英國「足球金童」貝克漢長子Brooklyn Beckham的太太，她出生於億萬富豪之家，爸爸是坐擁五億美元資產的超級富商與另類投資管理基金合夥人Nelson Peltz，她從小就立志成為演員，並選擇在28歲那年，與Brooklyn Beckham步入婚姻。

成為貝克漢家族的「長媳」，妮寇拉佩茲曾提到想要在5年內生孩子，且希望是男孩，她笑說老公Brooklyn 認為只要她準備好，他隨時都能當爸爸，「現在我們還在專心打拼事業，但我們也很期待未來成 為父母的那一天。」

小倆口在交往時就頻頻於社交媒體上放閃，他們2022年4月在美國棕櫚灘舉辦的世紀婚禮更成為年度盛事，與會的貴賓名單可能比任何一個頒獎典禮還要星光雲集，為表愛妻心切，Brooklyn在婚後還冠上了Nicola的姓氏Peltz。

但褪去這些頭銜、名聲和華服，回歸生活的妮寇拉佩茲終究還是父親疼愛的小女兒，以及支持丈夫的妻子。她與家人的關係極好，從小就和兄弟們一起打冰上曲棍球（並立志將來要當職業球員），和奶奶的感情也十分深厚，奶奶甚至還在她婚禮上擔任伴娘。

妮寇拉佩茲很早就表現出對演藝事業的興趣。她11歲入行開始拍片，12歲便請了一位經紀人張羅事業。她同樣身為名模的媽媽起初對此非常反對，但最後看到她在曼哈頓戲劇俱樂部找到工作後，終於放手讓女兒施展熱情，現在也舉雙手支持。

入行至今，她最廣為人知的作品有《降世神通：最後的氣宗》、《貝茲旅館》，以及讓她在2014年登上女主角寶座的《變形金剛4：絕跡重生》。雖然貴為富豪千金，她也坦承經常在爭取角色時被拒絕，「幸好我的家人總是支持我，要我對自己有信心，我覺得這也適用在任何人身上，永遠不要忘記相信自己。」

「人都會看外表評斷他人，不管是好是壞，這都是很正常的。就像去星巴克買咖啡時遭受不友善的對待，你也會回以怒氣。但媽媽常說：『你不知道那個人那天經歷了什麼，你不知道他的內心獨白。』這也是當演員的樂趣之一，你可以進入一個角色的內心獨白。」關於演戲，她曾這樣說。

妮寇拉佩茲雖然目前她還忙著適應新婚人妻的角色，近期還能在Netflix 紀錄片《貝克漢》裡，看見她與夫家一同登場的片段，但妮寇拉佩茲下一步會為大家帶來什麼樣的驚喜，令人期待。而她也希望有一天能夠造訪台灣這塊美麗的土地和人民。