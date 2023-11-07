此前分析師預估，瑞銀歸屬股東虧損為4.44億美元。

瑞銀執行長Sergio Ermotti說，我們正在快速地進行瑞信整合工作，在收購之後的第一個完整的季度並交出了基本獲利能力。

瑞銀也公布了財富管理業務總共新增220億美元的資產，其中有30億美元來自瑞信的貢獻。相較之下，此前高盛分析師估計為新增140億美元。

自從兩家銀行倉促合婚以來，瑞銀一直努力穩定該收購交易。

在合併之後，瑞銀目前管理著超過5兆美元的資產。瑞銀也一直努力從瑞銀客戶資金外流中復原；並且也努力讓在兩家銀行都有資金的客戶，能夠穩定下來。

瑞銀並透過裁員來推進兩銀行的整合。瑞銀說，截至九月底的員工總人數為11萬5981人，低於六月底合併後的11萬9100人。

瑞銀已經宣布，要大幅的裁員，僅在瑞士就要裁掉3000人，以節省成本。

瑞銀也回絕了部分要求增加資本金的建議，董事長Colm Kelleher在周二表示，某些監管機構有關加強對資本的審查，這樣舉動是有「誤導性的」。

目前瑞銀已經放棄了政府對收購案的支援，例如透過政府擔保和央行資金，來為瑞銀提供金援。瑞銀放棄了政府支援，希望藉此削減來自政界的壓力。