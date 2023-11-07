西北太平洋海面溫度高，導致每年5到10月是颱風最常襲台的時期，但2013年侵台的海燕颱風卻是在11月形成，到底是為什麼呢？台灣師範大學地球科學系教授吳朝榮與美國加州大學爾灣分校教授余進義共同發現，太陽活動也會造成淡季的超級颱風，而今、明年地球正開始要進入太陽黑子活躍時期，冬季超級颱風可能變得活躍，此現象不能被忽略。研究成果已於10月20日發表於國際期刊《氣候與大氣科學》。

吳朝榮與余進義蒐集了1945-2018年間西北太平洋地區共402個淡季超級颱風的軌跡，發現除了地球本身的氣候變化外，淡季的超級颱風數量與太陽黑子數量高度相關，然而太陽黑子的數量就是反映太陽活動的重要指標。更有趣的是後續效應，在太陽黑子數最高峰的隔年，西北太平洋區域會有更多的超級颱風。

研究團隊透過觀測資料分析、配合氣候模型模擬實驗，發現11年1次的太陽週期，可以調節颱風的行為、使其在秋、冬季節更容易產生超級颱風。

研究團隊提到，在太陽黑子的活躍時期，較強的輻射「加熱」地球表面，使得平流層的大氣經向環流減弱，進而導致對流層頂部加熱，這個加熱效應，降低了對流層的不穩定性，此不穩定性更減弱了哈德利環流（低緯度的熱力環流，是信風的來源之一）。

研究團隊指出，哈德利環流減弱也使得東北信風減弱，再透過海氣交互作用造成東北太平洋的海溫增暖，並將此增暖的訊號傳遞到熱帶中太平洋，而熱帶中太平洋的增暖減弱了赤道上的沃克環流，導致深對流區域向東移動，也減弱垂直風切，這些大氣條件有助於秋冬颱風的發展與生成。

研究團隊說明，以上作用使得秋冬颱風生成的位置東移，有利於颱風停留在海洋上的時間加長，有更多時間吸收海洋中的能量與濕氣，於是增加這些颱風升級為超級颱風的可能性。

研究團隊強調，這些步驟交代為什麼太陽週期可以影響超級颱風的生成，也說明太陽活動變化的監測將有助於預測冬季颱風的強度變化以及超級颱風的發生。

研究團隊更進一步指出，自1990年代以來，太陽週期對淡季超強颱風的影響越來越大。今、明年地球正開始要進入太陽黑子的活躍時期，冬季超級颱風可能會變得活躍，此現象不能被忽略。