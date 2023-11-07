邱澤在《永生密碼一九七》展現拳腳功夫。（時創影業提供）

邱澤在《永生密碼一九七》與陳意涵一起揭開科技陰謀。（時創影業提供）

陳意涵在《永生密碼一九七》飾演腦科學被實驗者。（時創影業提供）

言承旭、林依晨主演的《同棲散策》概念海報首度曝光。（時創影業提供）

影集《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪領銜主演，7日也在TCCF創意內容交易會中公布前導海報。（時創影業提供）

時創影業參展2023年TCCF創意內容大會，7日發布強檔新片單，包含邱澤、陳意涵主演《永生密碼一九七》、言承旭、林依晨演繹最赤裸的成人愛情故事《同棲散策》、柯佳嬿、劉以豪主演人間愛情清醒劇《童話故事下集》、入選2023金馬創投的萌寵治癒系電影《今日有貓》、鄭芬芬導演最新力作《郵票與舒芙蕾》等數部作品，類型多元。

其中首度曝光的《同棲散策》概念海報中，可見言承旭、林依晨超乎以往尺度的激情及神情，但視覺表象下，兩人演繹的是婚姻關係中「不存在所謂的愛，只有對愛的幻想」這樣最赤裸的成人愛情故事，戲劇張力驚艷。

旗艦型輕科幻影集《永生密碼一九七》主打高規格製作及逾兩千顆特效鏡頭，引領華劇強攻影視硬實力的新高峰。該影集已進入後期製作尾聲，預計定於明年全球上線，備受影迷關注期待。劇情以男神邱澤飾演昔日叱吒風雲的碼頭大佬「周亦白」沉睡海底休眠艙68年後穿越現代為起點，和陳意涵所飾演的腦科學被實驗者「陸霏」，強強聯手揭開科技陰謀，共解深海秘密。

《永生密碼一九七》由3位金獎導演馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手執導打造，全劇緊扣科幻風懸疑燒腦劇情、緊湊刺激武打場面，大量的特效畫面更展現挑戰影視硬實力的企圖心，預計2024年第二季播出，在AI、元宇宙等科技日異月新發展下，各種從古至今對生命延續竭力不休的探討與話題，屆時勢必掀起一波「永生潮」。

時創影業投資的影集《童話故事下集》，由柯佳嬿、劉以豪領銜主演，今日也在TCCF創意內容交易會中公布前導海報，海報中柯佳嬿跨坐劉以豪身上，緊揪衣領的逗趣模樣，直擊婚後寫實又無奈的生活百態。《童話故事下集》藉婚姻中的傷痕為故事主軸，搭配吐槽式黑色幽默，打造新一代人間愛情清醒劇，該劇由金獎編劇徐譽庭擔任監製、金馬短片得主李念修擔任編導，全劇共12集，戳破童話裡的浪漫粉紅泡泡，捧腹大笑之餘卻又令人莞爾深思。

以女子為主軸的「W劇場」系列影集持續熱播，探究新世代女性的女力故事，首部曲《因為你如此耀眼》由郭雪芙、范少勳主演，接棒的二部曲《沒有你依然燦爛》由金鐘導演許富翔帶領，簡嫚書、賴雅妍、孫可芳領銜主演，劇情描述一場車禍改變了三名女子的命運，痛失摯愛後如何重新振作活出第二人生，笑中帶淚看喜劇糖衣下的悲慘故事，聚焦女性自我療癒的成長故事。

另外時創影業與導演鄭芬芬合作劇集《郵票與舒芙蕾》，直指青少年毒品氾濫的現象，揭露「癮」隱作痛的人生，探究毒品與成癮為校園、家庭與社會帶來的影響，深入人性不同層面。

最新劇情長片《今日有貓》是由金獎導演蘇文聖所執導的浪漫愛情電影，萌寵主題透過輕喜劇手法治癒時下每顆孤獨的心，題材備受青睞入選2023金馬創投會議企劃。該片講述了流浪的一人一貓從彼此身上漸漸相信「家」的可能，從陪伴中獲得的深刻療癒感受尋找到自己心中溫暖而堅定的力量，是正向且溫馨的成長之路。