北市環保局2019年至今年接獲6件職場霸凌申訴案，不過最終決議結果皆未成案，台北市議員柳采葳質疑，環保局接獲申訴後組成的委員會成員多為局內自己人，疑似官官相護，更指出據她了解，甚至曾出現外部委員認為應成立最終卻未成立的情形。

柳采葳指出，環保局自2019年至今年間，局內接獲申訴疑似有上對下職場霸凌共6案，局內同仁間不法侵害共6案，另外METOO事件更有21案。然而，職場霸凌案卻100％不成立，反觀同仁間不法侵害案中，已有2件受記過、申誡處分、2件進入心理諮商、1件仍在審理中、1件則為不起訴處分。

她質疑，環保局內上對下職場霸凌成案率0％，是否為官官相護，並詢問環保局接獲申訴後處理方式。環保局長吳盛忠說明，接獲申訴後會成立3至7人的調查小組，其中組成以人事室與政風室人員為主，另外會再外聘專家學者，並強調，他相信過程都是公平公正。

不過柳采葳質疑，5人的委員會組成中，環保局內高層有3人，另2人才是外聘的專家學者，並詢問，職場霸凌申訴案6案中，是否有針對同一人提出？吳盛忠回覆有3件。

柳采葳追問，既然認為是公平公正，是否曾出現外部專家認為有霸凌疑義，霸凌案應成立最終決議卻判定不成立的情形？吳盛忠表示，因為委員會是共識決，相關內容需要另外了解。柳痛批，據她了解，就是曾出現此情形，讓專家學者都覺得不可思議。

她進一步指出，北市聯合醫院內霸凌申訴案的數量也有所增加，相比去年的2件，今年卻暴增為11件。聯醫院長則表示，目前有4案成立，同時也在檢討讓員工知道職場中的性平及反霸凌意識。

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