微博帳號「歡樂星球計劃」分享，一位丹麥女同事在公司工作7年，近日提離職說要回家繼承家族企業，搜索女同事的姓氏發現，這位女同事根本就是超級有錢人，大約3年前就從爸爸手中繼承了4億丹麥克朗（約台幣18億）的財產，到外面來工作7年，不過只是體驗人生而已，引起網友熱議，吸引4.4萬人狂讚。

微博帳號「歡樂星球計劃」轉發一個神奇的故事，一名網友的丹麥女同事，在公司工作7年了，如今已經30多歲，是2個孩子的媽，近日卻突然提出要離職，看了對方的離職單上寫著，離職理由是「要回家族企業當第11代農民」。

原PO在好奇心驅使下，忍不住上網搜尋了那位丹麥女同事的姓氏，結果發現女同事的爸爸是一位知名企業家，在維基百科和一些新聞上都可以找到他，而女同事大約3年前就從爸爸手中繼承了4億丹麥克朗（約台幣18億）的財產。除此之外，他們家族還擁有很多的莊園與豬隻農場。

原PO搜索完以後震驚不已，本以為大家都是出來討生活的打工仔，沒想到朝夕相處的女同事根本是千金小姐，只是出來體驗人生7年而已。

貼文吸引4.4萬人狂讚，引起網友討論，「只能說人比人氣死人」、「剛上線看到這個貼文，突然覺得心臟不適」、「閨蜜同事也是這樣，莫名繼承了大伯上億的資產，瞬間實現財富自由，滔天的富貴令人羨慕」、「你打工是為了生存，人家打工只是想體驗生活」、「看完以後破防了，太羨慕」。