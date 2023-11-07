新竹縣高中不足問題成為議會關切焦點，縣議員吳旭智7日總質詢時以「大新竹高中就學權益不能再等！」期待縣府提出較具體的時程及作法，解除家長對高中不足的焦慮。縣議員歐陽霆則認與縣府發生訟訴的亞太美國學校，可研議終止合約，馬上可以設高中。

縣長楊文科表示，經過數據分析，2、3年前就了解到新竹縣學生數成長將面臨入學困難，縣府即著手規畫縣立六家高中、湖口高中擴校作業，預計113到115年六家高中可增加13班，湖口高中可增加6班，滾動式調整共增加19班。

楊文科說，除了縣立高中擴充，縣府也積極向中央爭取國立高中增班，同時也考量實驗中學、附中、完全中學設置的可能性，目前正緊鑼密鼓的研議洽商中，有好消息會第一時間向鄉親宣佈。

縣議員歐陽陽霆對新竹縣高中不足議題，指近期相關討論都著重在台大竹北部土地運用，他則提出另一個解方，就是直接在亞太美國學校，詢問縣府與亞太的訟訴情形。

縣府地政處長古瓊漢表示，亞太美國學校在2017年以設定地上權方式租用縣有地，契約規定年租金計算方式為以當年度公告地價年息5％再6折計算，年土地租金隨每期公告地價調整，當年該地公告地價2200元，亞太付214萬元租金。

2018年竹北市公告地價調整3倍，亞太每平方尺為7938元，縣府依規調漲租金，亞太不服向新竹地方法院提訟，經三審定讞，租金調整不得超過6％，年租金為256萬元。縣府依法通知亞太繳納差額年租金，校方去年再向新竹地方法院提起確認租金債權不存在之訴，分別經新竹地院、高等法院判決敗訴及上訴駁回，今年再向最高法院提起上訴，目前仍在訴訟中。

歐陽霆認為，亞太美國學校用地有3公頃，並未完全開發，縣府可研議止合約，在該地新設高中可招收1600名學生，馬上解決新竹高中不足問題，請教育局及地政處評估此方案可行性。