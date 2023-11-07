工研院宣布，與中華開發資本簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同打造「生醫創新跨域合作平台」，透過引介、共享雙方在創投圈、生醫產業的資源人脈，共同尋找、輔導適合的生醫新創團隊提升研發能量，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，盼能助攻台灣生醫產業創新發展，完善智慧醫療生態系，進而促進國內生醫新創立足台灣市場、布局全球商機。

工研院副院長張培仁表示，一家生醫新創從零到成長茁壯，要歷經9個階段，包含：基礎研究，前期商品化，釐清產品定義、專利與法規，雛型品試製、臨床前試驗、臨床試驗，上市量產，上市後監督，最後進軍國際，不同階段共同的痛點都在「資金」。在經濟部產業技術司長期支持下，工研院累積雄厚的生醫研發量能，過去即打造「一站式創新整合服務」，2022年就協助國內生醫新創廠商取得3.5億元的投資金額，輔導175家次業者，促成上千人次的業者參與媒合。為進一步加大輔導生醫新創的力道，工研院決定攜手中華開發資本展開戰略合作，擬透過平台力量，共同助攻台灣生醫新創成長茁壯。這也是工研院第一次直接攜手國內募資機構共同簽署MOU，在生醫領域展開戰略合作，預計將從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入，同時推進，期盼透過雙方合作，支持台灣生醫新創扎根成長，研發實力更上層樓、技術實質落地應用，並找到最佳商業模式，進而搶攻全球精準健康新商機。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝指出，工研院與本公司旗下生醫基金關注範疇相合，故雙方進行合作推動「生醫創新跨域合作平台」，以產研合作形式，加大開發資本在生醫產業的資本投入比重，並以工研院強大的研究專業加上已臻成熟的研發成果，優先透過中華開發建構的生技投資平台找尋不同階段更精準合適的投資對象。對於開發資本而言，建構台灣和兩岸生醫投資生態系一直列為生醫團隊的重要目標，在加入工研院進入體系之後，將使該架構的互補機制更形完整。