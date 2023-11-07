民進黨新潮流系近期爭議頻傳，行政院副院長鄭文燦、陸委會副主委梁文傑先後爆出桃色風波，引發外界熱議，民眾黨總統參選人柯文哲，甚至還打出了「新潮流不倒，台灣不會好」的口號。對此，民進黨前立委李俊毅直言，先後出現這麼多爭議，新潮流必須要深自檢討，也透露，過去支持民進黨的企業、社會人士，以及民進黨內非新潮流人士，對新潮流太過囂張有很大意見。

李俊毅今（7）日在政論節目《新聞大白話》表示，新潮流會成為眾矢之的是必然的，因為它「樹大招風」。他指出，1棵大樹要屹立不搖，靠的是強壯的樹幹與樹根，1個權勢位於頂峰的人、政黨或派系，都應該從根本上，強化自己的正當性和人民的支持度。

李俊毅接著說，新潮流先後被爆出這麼多爭議，必須要深自檢討，他也透露，已有過去支持民進黨，比較理性、希望民進黨維持創黨精神的企業、社會界人士，以及民進黨內非的新潮流系人士，對新潮流太過囂張有很大的意見。