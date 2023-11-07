彰化縣北斗農產運銷公司（北斗市場）全年都協助菜販清運垃圾，不過假日總有買菜民眾「順手」把家戶垃圾帶到市場丟，公所今天表示，未來將按照周日全鎮停收垃圾的規定，暫停北斗農產運銷公司假日收垃圾的措施，會將垃圾子母車將上鎖。

時常有民眾貪圖方便，會將家戶垃圾帶到附近公園、市場等公用垃圾桶丟棄，不僅造成環境髒亂，若是被稽查員查到還可能受罰，各地政府除了隨機抽查外，還會裝設監視器監視，以科技執法等方式，取締違規亂丟家戶垃圾行為。

目前彰化僅有北斗鎮農產運銷公司全年無休協助菜販清運垃圾，像是溪湖鎮果菜市場公司，都是配合公所清潔隊作息，固定每周日停收垃圾，還會將放廢棄物的子母車上鎖，員林果菜市場則是委外清運，除了大年初一停收外，每周會清運2次。

北斗鎮長顏宏霖表示，北斗鎮全鎮周日除了北斗市場之外，全部的鄰里都是停收垃圾，因此不少民眾會將垃圾帶到市場丟棄，增加清潔人員的負擔，因此與清潔隊、市場管理單位討論後，決定未來市場周日也全面停收垃圾。

顏宏霖說，北斗市場假日購物人潮多，僅周一休市，未來會將原本周日在市場的清潔隊人力，調撥到周6來，以加強市場清運和家戶的廢棄物，市場周日廢棄物將會改成周一清運，在市場管理與清潔隊員休假日之間，取得平衡。