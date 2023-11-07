台灣物價、房價飆漲，想買房越來越困難，一名網友表示，每天辛苦工作，一個月加班30小時讓他很厭世，就為了要買房，且因為要存錢每天省吃儉用，不敢吃好料、去旅遊，辛苦的生活讓他不禁想就此躺平。對此，不少過來人表示早已看破，買房只是一種選擇，「不要想買房，立刻躺平」。

這名網友在PTT發文，抱怨每天上班真的好累，每個月加班時數大概30小時，下班吃完飯回家就晚上7點了，洗個澡沒多久就要睡覺，然後隔天再出門上班，一日復一日，就為了多賺2、3萬元，每天都過得很厭世。

原PO表示，每個月只能省吃儉用，不敢花錢，也不吃好料、出去玩，就是要存買房的頭期款，感嘆真想就一輩子躺平住家裡不買房，在家附近找個輕鬆不用動腦的工作，每個月領5萬就夠了，不用存頭期款、不用繳房租，把錢拿去享受生活、每年出國玩，直言在人生25至45歲這段最精華的時間，沒有去好好體驗人生，都在省吃儉用，存錢繳房貸，這樣有什麼意義嗎？

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「我想躺平又有被動收入，沒這能力而已」、「很想啊，但沒辦法，就沒投對胎」、「我沒富爸爸可以靠」，還有過來人認為，其實不見得一定要買房，「買房充其量只是一種選擇而已吧！到底是腦袋被啥打到，才會想賠掉青春換一間房子？」、「過那麼痛苦幹嘛買房，無聊」，有人更分享「我不買房，住家裡，公司離家近，每年出國，想買什麼就買，已躺平了」。