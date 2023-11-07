角頭包圍派出所叫囂惹議！三重警全面「掃黑擴檢」 強壓幫派亂源

三重警分局本次臨檢攜手保安警大隊、交通警大隊、刑事警大隊、警犬隊合作，針對轄內大型當鋪、撞球間、棋牌社、中古車行、宮廟及旅賓館等36處實施清查。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市三重近日一名50歲翁姓角頭因不滿家屬遭警方保護管束，竟撂人包圍派出所咆哮、怒吼點名廖姓員警「出來面對」，更一度衝入派出所進行理論。三重警分局獲報隨即展開調查，陸續將14名嫌犯等人逮捕到案，依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌送辦；另警方也於昨（6）日查獲毒品2件、詐欺2人，當場將李男依違反毒品危害防制條例予以逮捕，移請新北地檢偵辦。

三重警分局指出，為淨化選前治安，檢肅黑道幫派、槍械，遏制街頭暴力，昨（6）日晚間調度約百名警力針對幫派經常出入、易滋事聚集及營生處所，主動出擊全面清查，勢必全力徹底瓦解犯罪結構，同時針對青少年深夜經常群聚處所的鄰近道路及轄區聯外重要路段實施路檢，取締青少年無照駕駛及飆車。

三重警分局張國哲表示，警察執行公權力絕不容受到挑釁，堅定支持第一線執勤同仁嚴正執法。（圖 / 劉詠韻翻攝）

三重警分局張國哲表示，本年度分局共計執行治平專案5件41人、賭場51件328人、詐欺車手166人、毒品案107件122人，警察執行公權力絕不容受到挑釁，堅定支持第一線執勤同仁嚴正執法，本次實施威力擴大臨檢，面對幫派亂源，絕對會以有效、迅速的強力執法作為，阻絕黑幫賴以維生的現金流，壓制囂張氣焰，並將持續肅清暴力亂源，讓民眾體認警方維護治安的決心。

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