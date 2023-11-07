十月營收以區域別來看，單月營收以新興市場表現最為突出、年增35%，南韓市場年對年亦成長12%。然歐洲、大陸及台灣則較去年同期雙位數衰退，北美市場則為個位數年減。以事業群而言，應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現較佳，年對年分別增長11%及16%，而其餘事業群則年對年雙位數衰退。
累計前十月營收來看，區域別表現以日本市場表現最為突出，年增17%，而歐洲市場則較去年同期表現持平。然大陸、台灣及新興市場仍受接單需求放緩，營收表現雙位數衰退，而北美市場則為個位數微幅年減。以事業群表現方面，僅嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現較佳，年對年個位數增長，其餘事業群則表現疲弱，皆較去年同期衰退。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。