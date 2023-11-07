日本政府日前向法院提出解散統一教請求後，統一教負責人今天首度出面舉行記者會，除向前信徒等人致歉外，也表達將提撥最多百億日圓交由中央政府託管，作為未來若須補償之用。

日本朝日電視台報導，日本政府文部科學省10月向東京地方法院提出下達解散命令的請求，「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）方面已表達將在法庭上力爭態度。

世界和平統一家庭聯合會會長田中富廣今天下午在東京都舉行記者會，向主張因高額捐款受害的前信徒及因父母沉迷統一教受害的第二代等人致歉說，「必須深切反省，再度由衷致上深沉歉意」。

另一方面，面對政府提出的解散命令請求，田中以「完全無法接受」表達將在法庭上力爭的態度。

有關一旦有必要對前信徒等人提供補償時的資金，田中也表達最多將提撥100億日圓（約新台幣21億5000萬元）交由中央政府託管的想法。

被問到外界質疑統一教將把教會資金移轉海外，田中說，「沒有這樣想法」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1121107