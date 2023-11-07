工作上辛苦了一整年，大家都希望能獲得回報，命理網站《星座上上籤》分享3星座年末事業愛情雙得意，還會遇到貴人指引方向，幫助他們工作一帆風順，不僅如此，桃花朵朵開，單身者有機會找到真命天子或天女。

▎巨蟹座

巨蟹座今年度過充滿挑戰的一年，事業上遇貴人幫忙與指引，因而獲得許多機會，他們靠聰明才智與敏銳洞察力抓住機運，過程吸取經驗不斷進步。愛情方面收穫甜美果實，與伴侶的默契提升，使兩人感情更穩固，2023年末將獲得事業與桃花雙豐收，快樂迎接新的一年。

▎天秤座

天秤座今年運勢不錯，事業上取得顯著的突破與進展，他們的協調與決策能力強，工作上更容易取得卓越成績，得到主管與同事的讚賞，年底時努力也將被看見，獲得升遷和加薪的機會，愛情方面桃花運佳，單身者有機會遇心儀對象，而已婚的天秤座與伴侶相處更和諧。

▎射手座

射手座擁有冒險家精神，敢於追求夢想，在職場上能大放異彩，今年他們的努力與才華受到認可，事業蒸蒸日上，愛情部分也將迎來幸福時刻，遇到與志同道合的對象，兩人默契好且相互支持，感情更深厚與穩定，年底事業與愛情的雙重成功，邁向更輝煌的未來。