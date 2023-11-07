國道1號楊梅休息站位於五楊高架南下端點，由收費站舊址改建，2021年底啟用。（本報資料照片）

國道1號楊梅休息站位於五楊高架南下端點，由收費站改建2021年底啟用，桃園市交通局向交通部提出闢聯外道路至楊梅校前路的可行性研究，經與高公局和國道警研商，以交通安全、營運管理、運轉效率等面向評估，皆會對楊梅休息站運作帶來負面衝擊，也影響國道警值勤，決議可行性低不宜推動，將研議替代方案。

楊梅交流道周邊尖峰時段塞車為長久問題，地方盼將校前路294巷作為便道通行。市議員周玉琴指出，楊梅有許多居民來往龍潭、新竹通勤，因五楊高架楊梅交流道僅南下銜接口，使校前路側欲南下者需繞一大圈才能上國道，故盼打通便道，用路人要上高速會更方便。

周玉琴說，過去市府交通局與中央反映協商設聯外道路可行性，但考量腹地太狹窄，許多遊覽車進出，交通還是會打結不便進出，為安全考量不開放，未來高架將延伸到新竹，期待可以延伸交流道，讓民眾通行更便利。

桃園市交通局運輸規畫科長陳家緯說明，2021年8月啟動校前路294巷作為楊梅休息站聯外道路的可行性研究，作為提供楊梅車輛南下另一選擇，同時紓解繞行至楊梅交流道的地方車流。去年4月邀集高公局與國道公路警察局研商，期間也歷經數次審查。

陳家緯表示，高公局今年2月回覆審查結果，經評估有動線衝突和速差過大疑慮，楊梅休息站停靠車輛已相當多，尖峰時間常飽和，會增加營運負荷，且此路段平時交通量負荷大，若開放易增加車輛分匯流瓶頸。綜合考量下，皆會對楊梅休息站運作造成負面衝擊，且對國道警方執勤運作也造成影響，可行性低故不宜推動，後續會持續研議其他替代可行性。