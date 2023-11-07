公園涼亭是民眾休憩的場所之一，不過國民黨台北市議員汪志冰表示，近日接獲民眾陳情，不少涼亭出現民眾群聚賭博的狀況，不過卻礙於查證不易，可能成為治安死角。對此台北市警察局長張榮興表示，其實要取締公園賭博並不是件難事，會要求各分局長嚴加查察，「分局長如果這種抓不到，就不用給他幹分局長了。」

汪志冰表示，近期時常接獲民眾投訴，台北巿某公園長期有民眾公然聚賭、喧嘩、製造髒亂，時常為了賭資吵架，從白天到黑夜「奮賭不休」，讓周遭居民不堪其擾。依民眾提供的照片，可以看出該公園確有聚賭行為，制服警察到場卻一無所獲，甚至還有數次被認定是謊報予以結案，令報案民眾為之氣結。

汪志冰指出，雖然公園處派員每周最少1次巡查各公園，發現有違反公園管理自治條例事項，因駐警沒有裁罰權，也僅能口頭勸導或通報警局，縱使警察到達現場，身著制服目標明顯，只差沒敲鑼打鼓，賭客逃之夭夭只好徒勞而返，貓抓老鼠戲碼無時無刻不在上演。

汪志冰認為，政府提供市民良好公園綠地空間責無旁貸，監視器不足應予以加裝，警察在公園取締賭博，查證方面有相當困難，但可以從加強巡邏、加裝警局監控中心連線監視器，甚至便衣警察等方面來因應，強力掃蕩公園聚賭情事，還巿民安全舒適的生活環境，別讓公園成為治安毒瘤，一旦發生重大刑案，事後再多補救都難以彌補遺憾。

對此張榮興表示，取締公園賭博並不是難事，而是處理的方式是否在敷衍，會嚴加調查。「也希望公園處的駐衛警單位能夠提供相關情資，交由警方取締。」張榮興說，警方比較在意的是幕後是否有賭場的主持人在現場做抽頭，「如果說是老人家在那邊做對賭，賭博金額不大且年歲又很高，如果只是三四個人我們會用勸導的，如果是有年輕人且一大群人，我們就會予以逮捕到案。」

張榮興也重話表示「分局長如果這種抓不到，就不用給他幹分局長了」，並強調會要求萬華、中山、士林、北投等檢舉比較嚴重的公園轄區分局嚴加查察，若有聚賭的狀況，短期內會請分局長要肅清，執行結果一個月內就會向議員回報。