弘文中學林資翌（右起）、林宸緯、林承毅3兄弟，分別就讀高三、高二及國二，直呼同間學校好處多。（陳淑娥攝）

弘文中學全校學生數達2588人，今年度共有209對手足檔，校方7日舉行大會師排字活動；校長張輝政表示，209對中，包括17對雙胞胎及7組有3位兄弟姊妹者，平均每6位同學中，就有1人有手足情誼，比例高達全國中學之冠。

弘文中學昨舉行兄弟姊妹檔大會師排字活動，國中及高中部學生，聚集在大操場，分別手持藍色及黃色板子，合作排出「2、0、9」 3個阿拉伯數字，場面浩大，充分展現大家庭團結氛圍。

張輝政指出，學校過往最高紀錄為318對手足，近年來受少子化影響而減少，今年平均每6位同學中，就有1人有手足情誼，比例仍達全國中學之冠。209對手足在同所學校就讀，不僅作息時間相同，上下學也可以作伴，回家後還能一起研究功課，教學相長，更能適應環境及激勵學習腳步。

其中，林家兄弟檔資翌、宸緯、承毅，分別就讀高三、高二及國二，家長因認同學校辦學理念，陸續將3個孩子送來，每天不辭辛勞接送上下學。老大林資翌說，希望透過繁星進入台清交理想科系；老么林承毅則表示，平日課業不懂之處，不僅在家可請教兩位哥哥，在校更能直奔教室求援，相當方便。

弘文中學指出，學校長期耕耘建立良好口碑，深獲家長信賴，在「呷好道相報」好評下，放心將子女接連送來就讀，且主動介紹親朋好友、左鄰右舍入學；為表達鼓勵手足同讀、相互策勵，特別舉辦大會師排字活動，也獲得許多家長及學生肯定。