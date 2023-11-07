台南市柳營區太康有機專區為全國第一處官辦民營有機農業示範專區，自成立以來，是由一群有機農友進駐種植，全年生產季節性蔬果，品項豐富多元，太康有機農業生產合作社11日將舉辦「好遊趣活動」，提供種菜、採收、採果、手作DIY等體驗，遊客能藉此了解有機蔬果特色及生產過程。

太康有機專區位於綠意盎然的柳營綠色隧道旁，是全台公辦有機農業的起源地，目前由生展公司進駐營運，提供食農教育、有機特色農產品展售及舒適的休閒環境供民眾參訪，近來因消費者對有機食材的認知提升、食農教育體驗的需求，平假日都有遊客前往參觀。

專區有機農友目前除了供應團膳、學生營養午餐，也與有機超市通路契作生產，並推展食農教育；今年雙11，將舉辦「好遊趣活動」，針對專區不同特色農產，分為8組主題遊程，讓民眾預約報名，每人收費300元，包含保險、午餐、農產品採摘、DIY費用。

太康有機農業生產合作社理事主席鄭鴻權表示，8組主題遊程各有特色，有帶學員摘檸檬、找天牛，或到溫室採菜、種有機蔬菜，也有採洛神花、摘採絲瓜，以及香草植物的五感體驗等，適合親子同遊。