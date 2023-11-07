公公可以拿「遺產」當籌碼叫兒子媳婦回家住嗎？

有位太太與先生帶著小孩住在娘家，沒想到這個舉動引起了公公的不滿，公公甚至宣稱「如果你們不回來住，以後遺產就沒有妳先生的份」，公公的遺產包含了兩棟市值大概7千萬的透天厝，以及2、300萬的現金。先生的哥哥一家四口已經住在公公家了，先生的姊姊已婚但沒有一起住，這位太太無法習慣住在公婆家裡戰戰兢兢度日，但也對公公的那番話感到苦惱。

◆疑問1：公公可以這麼做嗎？

用自己的遺產當作籌碼，威脅小兒子一家回來住？說是可以說，但是…

他或許可以在遺囑內將遺產全部留給大兒子或女兒，但小兒子仍能爭取到他的特留分。

除非公公決定在生前把遺產花完，讓兩個兒子都拿不到遺產，或是對小兒子使用不孝條款，不然小兒子都還是至少拿得到特留分。

◆疑問2：媳婦和老公不回家一起住，會構成不孝條件嗎？

如果只是單純不願意搬回家住，但平時有回去探視、定時噓寒問暖，也沒有其他像是重大之虐待或侮辱的大不敬行為，應該很難被認定為不孝（雖然最後是否構成不孝，仍要由法官來認定）。

煩惱：不過這個煩惱是誰要煩惱？真的是媳婦要煩惱的事嗎？

最後的關鍵應該是取決於那位繼承人，也就是老公本人，先生更應該在這件事情做好協調者的角色，畢竟最後會繼承遺產的其實是先生，如果先生想為遺產保留自己的一個位置，就得找出能夠讓雙方都夠開心的解決方案。

威脅的背後：公公可能很生氣，覺得你們離開他了，才會用這樣的方法來表達。我們可以不認同他的想法，但記得公公的心應該是很愛很愛你們家人，不然為什麼要留房子以及現金給你們？

但是如果威脅反而讓兒子、媳婦痛苦，或不回來，是適合的方式嗎？

愛不容易說，更不容易做，相信有愛，就有平安。

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