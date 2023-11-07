裕隆集團移動服務事業群持續推進多元車款，繼攜手台灣福斯汽車打造新車訂閱、強化短租豪華車隊陣容，進一步在共享車隊投入The T-Cross及The Tiguan，共計15款車型於格上Go Smart及LINE GO自遊租雙平台上架，成為市場車型選擇最多的共享車隊，預計年底達成2000台目標。

台灣福斯汽車致力於行動解決方案，打造充滿活力的品牌體驗，今年投入230台車與裕隆移動服務事業群合作，除與格上訂閱車及SeaLand汽車訂閱合作推出訂閱式租賃方案，並陸續投入格上短租車隊The Tiguan、The T-Roc及The Polo等車款，為持續推廣新型態擁車模式，滿足各式用車需求，台灣福斯汽車進一步開拓共享汽車市場，於格上Go Smart及LINE GO自遊租雙平台投入The T-Cross及The Tiguan兩款主力車型，透過全方位的租賃方式，讓消費者可以賦予旅程更多彈性。

裕隆移動服務事業旗下格上租車及格上Go Smart App甫拿下2023年國家品質玉山獎傑出企業首獎及最佳產品獎，及2023年台灣服務業大評鑑汽車租賃業金牌獎，致力於提供消費者最佳的移動服務體驗，除獨樹市場的AI人臉辨識快速審核等APP快速租車體驗，首創先看車況再租車的租車不踩雷車況透明，及市場口碑第一的清潔維運；另外擴大新北市路邊停車格與指定停車場雙向取還的聰明租還，亦將原雙北服務範圍擴大至桃園，讓雙北桃租還更為便利。

裕隆移動服務事業也持續擴大車隊及多元品牌布局，首度在共享車隊導入福斯熱門車款，包括擁有最強跨界休旅稱號的The T-Cross 230 Life、The T-Cross 230 Style Design，以及配備先進數位化座艙，為家庭用車首選的The Tiguan 280 TSI Elegance，全車系搭載IQ. DRIVE智能駕駛輔助系統，讓駕駛擁有完整安全防護系統。