漢神百貨邀請2位高雄在地的平面資深攝影記者劉學聖、張忠義，將他們眼中高雄美景作品，集結成「高雄風華攝影展」，現正於漢神百貨8樓活動會館展出到11月12日。（柯宗緯翻攝）

世界級懸日、河港風情、藝術建築，這些高雄美麗的城市風景，藉由兩位攝影記者的鏡頭一一呈現。漢神百貨邀請2位高雄在地的平面資深攝影記者劉學聖、張忠義，將他們眼中高雄美景作品，集結成「高雄風華攝影展」，現正於漢神百貨8樓活動會館展出到11月12日，讓民眾透過專業鏡頭，感受高雄多面向的美麗。

漢神百貨邀請2位高雄在地的平面資深攝影記者劉學聖（左）、張忠義（右），將他們眼中高雄美景作品，集結成「高雄風華攝影展」，現正於漢神百貨8樓活動會館展出到11月12日。（柯宗緯翻攝）

資深媒體人張忠義40餘年的採訪工作，曾跑過許多重大新聞，工作時完整補捉珍貴的歷史畫面，工作之餘則最愛揹著相機上山下海，尋找城市美景。

資深媒體人張忠義40餘年的採訪工作，曾跑過許多重大新聞，工作時完整補捉珍貴的歷史畫面，工作之餘則最愛揹著相機上山下海，尋找城市美景。（柯宗緯翻攝）

張忠義表示，「攝影記者」是非常特殊的職業，需要強烈的新聞觸覺，新聞攝影是以攝影圖片的形式對事件進行報導，同時講究技巧和審美觀點，就算現在影像處理技術先進可以很容易做出任何影像，但是親臨現場的感動永遠是無可取代的。

資深攝影記者劉學聖，1997年進入平面媒體工作，擔任攝影記者工作數十年，主要拍攝南部政治、社會、民生相關議題。曾獲卓越新聞獎、曾虛白新聞獎等獎項肯定。（柯宗緯翻攝）

另名資深攝影記者劉學聖，1997年進入平面媒體工作，擔任攝影記者工作數十年，主要拍攝南部政治、社會、民生相關議題。曾獲卓越新聞獎、曾虛白新聞獎等獎項肯定。透過鏡頭，不僅僅記錄了城市美景，也保留了歷史的美好足跡。

劉學聖的工作精神更令人佩服，去年9月，花蓮發生大地震，高寮大橋被震垮段成好幾截，他在高雄接獲通知立刻開車前往拍攝，足足開了8小時抵達現場後就將迅速第一手畫面傳回報社。

「高雄風華攝影展」集結了20多件代表性作品，其中「世界級懸日」與著名的曼哈頓懸日一樣，高雄青年路每年有兩次（1月28日與11月13日）的前後幾天，可以觀賞到夕陽餘暉灑滿東西向街道的壯觀景象，這絕美景色透過鏡頭盡收眼底。

此外，還有「藝術及建築」、「美好瞬間」、「城市的勇氣」、「如畫市景」、「河港風情」、「港都之日」等主題作品。在他們的鏡頭下，高雄不只有得天獨厚的河港風情，還有世界級的自然美景，猶如美麗的千面女郎，展現百變風情。「高雄風華攝影展」將展出到11月12日止，有興趣的民眾可把握機會前往欣賞。