求職凡事要多注意跟小心，桃園有名女子從IG應徵網路公司的助理，剛進去3個月福利很好，沒想到3個月過去卻變成職場地獄，公司內不斷有性騷、暴力的事件發生，還要被迫穿短裙跟著去打小白球，任何不合理的要求都有，有網友不滿將整個過程PO在臉書社團，希望有人可以幫忙。

這名男網友在《爆料公社》PO文指控，這間數字直播公司，位於桃園市西園路上的住宅區內，她的學姐看到IG廣告而去應徵，剛開始都還OK，沒想到3個月蜜月期過去，公司就出現很多不合理要求，連員工旅遊不去都要被扣薪水，還被虐打，並表示從這間公司逃出來2個月，完全不敢報警，因為當初都有簽約，才會無奈的PO網求助。

網友表示，她學姊大腿也有被毆打瘀傷。（翻攝爆料公社）

警方建議，如果遇到求職詐騙，公司事後提出不合理的要求，甚至有性騷擾、暴力事件發生，請立即打電話報警，尋求警方協助，以保障自身安全。

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