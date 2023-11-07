美國太空總署（NASA）在10月25日畢卡索生日當天，貼出一張太空探測器「朱諾號」飛越木星時捕捉到的畫面，表面雲層與風暴結合成一張「怪臉」宛如畢卡索風格立體派的畫作，引起熱烈討論。

綜合外媒報導，NASA官員表示，從朱諾號上觀測到的木星雲層很容易讓人產生幻覺，從這些隨機圖案中看到人臉會其他圖案，「此外，低角度的陽光讓部分區域的特徵更為明顯，會對其進行研究，以了解木星大氣層中出現變化的過程。」

報導提到，由於木星擁有非常動盪的大氣系統，進行觀察時會經常看到漩渦狀的雲層。有趣的是，NASA年初也曾公布一張火星表面的照片，酷似「泰迪熊」奇特的地貌由山丘、隕石坑和環形斷裂口構成。

當時NASA研究人員表示，呈現V形的塌陷結構就像是熊的鼻子，兩個隕石坑酷似熊的眼睛，環形斷裂口則像是熊的頭顱，環形斷裂口可能是沉積物覆蓋撞擊坑所形成的，而「熊鼻子」則有可能是火山或泥漿噴口。

OK. I like it. Picasso!



The #JunoMission captured this view in Jupiter's far north that resembles a Cubist portrait displaying multiple perspectives.



We present the @NASASolarSystem image to you on Oct. 25—what would have been Picasso's 142nd birthday: https://t.co/2WChdpAycc pic.twitter.com/fJkdlb974R — NASA (@NASA) October 25, 2023