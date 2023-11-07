「芒果樹辦公室」獲選高雄厝評審團大獎，使用建物的百佑營造董事長洪光谷分享，建物以百年芒果樹為核心，搭配太陽光電、通風設計、節能設備，達到近乎淨零碳排效果。（工務局提供）

高雄市府打造「高雄厝」品牌，推廣低碳智慧建築，今天在承億酒店舉行年度「高雄厝國際論壇」活動，除做低碳建築交流外，也為20件獲選「高雄厝」作品頒獎，成為高雄邁向淨零建築典範。

工務局長楊欽富表示，高雄厝計畫已執行11年，透過高雄市綠建築自治條例、高雄市太陽光電設置辦法、高雄厝設計及鼓勵回饋辦法等強制及鼓勵方式，旨讓各項設施設備可達到外殼節能、減少空調、低耗能照明等效果，符合淨零建築目標。

論壇活動邀請產官學界分享淨零碳排推動經驗，以「芒果樹辦公室」獲選高雄厝評審團大獎的日籍建築師末光弘和分享，建築在氣候變遷扮演關鍵角色，未來建物要因應景觀、環境發展，以因應氣候變遷；在芒果樹辦公室上班的百佑營造董事長洪光谷則說，該建物以百年芒果樹為核心，搭配太陽光電、通風設計、節能設備，達到近乎淨零碳排效果。

工務局表示，今年「高雄厝」總共選出20件優良作品，評審團大獎由芒果樹辦公室新建工程獲得，其他優選作品包括民間參與高雄市臨海汙水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫、以及多件公寓大樓建案都融入符合高雄厝精神入選。