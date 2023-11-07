一名50歲從事科技業的男子，近2年來常感覺很疲憊，後來連講話都會喘，才趕緊就醫，檢查發現，男子已是急性腎衰竭，且須終身洗腎。原來男子平常血壓不穩，卻只吃保健食品，未就醫檢查。醫師表示，莫名疲倦是身體警訊，若只服用來路不明的食品、藥物，將增加腎臟負擔，導致腎衰竭，許多民眾都有此類傷腎的壞習慣。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書粉專表示，該男子2年前因為疫情改成居家辦公，在家上班的期間，總是感覺很疲憊，稍微動一下就覺得好累，每次下班，男子就癱在床上不想動，連身體有不適症狀，也不想去醫院檢查。後來男子連講話都開始會喘，男子才被家人逼迫就醫。男子的檢查報告顯示，肌酸酐高達8mg/dL，遠高於肌酸酐正常上限的1.4 mg/dL，顯示男子已是急性腎衰竭，並確認男子必須終身洗腎。

男子與家人均疑惑，男子原本健康狀況不差，為何會突然急性腎衰竭？陳榮堅細問下得知，男子有血壓不穩的狀況，每次發現血壓高時，以為工作太累導致，再加上男子擔心一旦吃血壓藥就得吃一輩子，就只買一些號稱是保健食品來服用，有些可能來路不明，其中可能含有重金屬成分。

陳榮堅提醒，民眾若莫名疲憊，充足睡眠仍覺得累時，可能是肝腎功能出問題或突發性甲狀腺功能低下，因此別忽視身體的警訊，或服用一些來路不明的食品、藥物，而應儘速就醫，以利診斷、治療。

腎臟科醫師洪永祥也曾表示，就他20年腎臟科醫師經驗，台灣人10大傷腎習慣，其中之一就是錯誤地服用保健品導致腎衰竭，因此若使用超過3個月的保健品，都應諮詢醫師並定期追蹤肝腎功能。