聯詠第三季營收為289.3億元，季減少4.52%、年增加47.88%；稅後盈餘63.65億元，季減少7.36%、年增加47.87%；每股稅後盈餘10.46元。單季毛利率42.25%，季增加0.91個百分點；營業利益率24.69%，季減少0.23個百分點。

聯詠前三季營收832.75為億元、年減少4.87%；稅後盈餘179.9億元、年減少24.81%；每股稅後盈餘29.56元。前三季平均毛利率41.97%、年減少5.84個百分點；營業利益率24.44%，年減少7個百分點。

聯詠第三季各產品線營收占比分別為SoC(系統單晶片)占39%、SMDDIC(中小尺寸驅動IC)佔38%、LDDIC(大尺寸驅動IC)佔23%。

副董事長暨總經理王守仁表示，因IP產品客戶已經在第二季提前拉貨，故聯詠第三季營收相較第二季下滑，但營收仍達到財測上緣，單季毛利率更是超越財測，主要是來自存貨跌價回沖、成本降低以及匯價因素所致。

展望第四季，王守仁表示，有鑑於整體經濟前景、國際情勢仍有不確定性，消費電子市場回升並不明顯，且年底客戶多進行調控庫存，仍以急單、短單為主。以新台幣兌美元匯價32比1來算，單季營收預計落在261~271億元，季減少6.3~9.8%，毛利率為38.5%~40.5%，營業利益率為21%~23%。

毛利率部分，王守仁表示，第四季考量產品銷售組合、售價調整，以及不會有存貨跌價回沖，聯詠第四季毛利率會相較第三季價下滑。存貨管理上，聯詠預計第四季存貨金額會和第三季相當。

就第四季產品細節來說，王守仁表示，目前手機需求確實有回升，有看到TDDI備貨促銷帶動需求明顯回升；NB則小量回補，預計第四季營收小幅增加；電視第四季適逢傳統淡季，客戶也有庫存調整，故需求減少；VR則因出貨接近尾聲，整體需求也將下滑。

若以第四季三大產品線來看，王守仁表示，LDDIC(大尺寸驅動IC)營收將會略增，主要受益NB客戶小量備貨回補；SMDDIC(中小尺寸驅動IC)部分，儘管手機TDDI、AMOLED拉貨力道增加，但因VR、Auto出現減少，故整體營收將會減少；SoC部分，因TV、安防等正值傳統淡季，故單季營收減少幅度會大一點。