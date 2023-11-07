為讓消費者擁有難忘體驗，「達麗未來式」近日特別在橋頭區經武路接待中心旁舉辦「熱氣球嘉年華」。（柯宗緯翻攝）

為讓消費者擁有難忘體驗，「達麗未來式」近日特別在橋頭區經武路接待中心旁舉辦「熱氣球嘉年華」。（柯宗緯翻攝）

許多建案為吸引人氣假日舉辦特色活動，高雄新市鎮就有建案直接把熱氣球搬到接待中心旁，並加上園遊會、街頭表演等精彩活動，吸引上千位家長帶著小朋友們同樂，共同歡度寓教於樂美好假日時光。

達麗建設在高雄橋頭新市鎮特區推出「達麗未來市」大樓預售建案，為回饋賞屋客寵粉無極限，幾乎每個月都會推出假日主題活動，像是先前就曾舉辦樂天女孩李多慧見面會、達麗水樂園、超級夜總會、中秋烤肉派對，都吸引滿滿人潮參與。

為讓消費者擁有難忘體驗，近日特別在橋頭區經武路接待中心旁舉辦「熱氣球嘉年華」。不僅開放搭乘賞屋民眾免費搭乘熱氣球與球皮踏浪體驗，現場還有文青歌手舞台表演現場、達人創意氣球、泡泡秀精彩演出，嗨翻全場，以及品味特色美食餐車市集，好吃又好玩豪華大陣仗，吸引上千位民眾一同樂參與擠滿現場，一起歡度精彩假日時光。

主辦單位表示，民眾不僅可賞屋也可帶著小朋友們同樂，同時感受「達麗未來市」優質周邊環境，鄰近捷運紅線青埔站、高雄最大都會公園與開發中的橋科園區，吸引市區首購與科技新貴客層進場持續，買氣熱度持續。