宜蘭縣政府消防局今年9月開始針對縣內46間被列管的場所再次全面查核，其中1家遭裁罰3.1萬元，且需限期改善。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府消防局今年9月開始針對縣內46間被列管的場所再次全面查核，其中1家遭裁罰3.1萬元，且需限期改善。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日前屏東明揚工廠發生大火，7日宜蘭縣議會單位質詢時，縣議員陳俊宇提出，消防局針對該案有做詳細檢討嗎？避免憾事再發生；局長徐松奕回應，縣府每年會查核公共危險物品列管場所，因屏東大火，9月針對縣內45間被列管的場所再次全面查核，其中1家違規超存而開舉發單，予以裁罰3.1萬元，且需限期改善。

陳俊宇指出，9月的屏東大火造成10死110人傷，其中有4位消防同仁死亡，加上這10年來全台灣因公殉職的同仁也有逾40位，對於此部分，相關單位是否有做比較詳細的檢討，到底是什麼原因造成的？可以該案件做為參考安全的依據，避免憾事再發生。

徐松奕表示，中央相關檢討報告雖未出來，但消防局已做了加強措施，除了全面清查縣內的工廠安全設備外，針對有公共危險物品的45家工廠再次做清查；像屏東這次發生的時間就是危險物品清點出來後，要由勤務中心把危險物品處理方式列印出來，再傳到現場去，這樣動作太慢了。

他指出，宜蘭是將45家工廠的危險物品種類和數量，都標示在平面圖上，平面圖資料由消防安全檢修申報，儲存在消防勤務中心，並做QRcode，凡工廠發生火警，就會傳到每位消防同仁的手機裡，只要一按，就清楚知道現場平面圖裡危險物品和種類為何，讓參與救災的人都能知道。若沒收到，工廠四周圍也有其QRcode可掃。

陳俊宇又提及，有關危險工廠管理的辦法，平常就要做相關的資料蒐集，以保障消防同仁的安全。徐松奕表示，4月至9月間已查核48家次，其中4家不符規定，開立3家防安全設備限期改善通知單，有火警自動警報設備、緊急廣播設備、室內外消防栓設備及排煙設備等未符合規定，及1家違規超存經消防局開舉發單，予以裁罰。

徐松奕說，依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第21條規定舉發；其中3家限期改善場所中，1家業已改善完畢，其餘場所依規定最晚於今年12月底完成改善。