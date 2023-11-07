中華郵政公司訂於11月16日續發行「注音符號郵票（第2輯）」1套10枚，以「ㄏ、ㄐ、ㄑ、ㄒ、ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ、ㄗ、ㄘ」結合行政區地圖及當地特色為設計，郵票面值均為6元，採聯刷方式印製。

中華郵政指出，為增加兒童學習樂趣及欣賞台灣寶島之美，繼今年3月20日發行注音符號郵票（第1輯）後，訂於11月16日續發行「注音符號郵票（第2輯）」。

以「ㄏ、ㄐ、ㄑ、ㄒ、ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ、ㄗ、ㄘ」結合行政區地圖及當地特色為設計，郵票面值均為6元，採聯刷方式印製。圖案簡介如下：

ㄏ：后里、馬場。

ㄐ：集集、集集車站。

ㄑ：旗山、香蕉。

ㄒ：新埔、柿餅。

ㄓ：彰化、大佛。

ㄔ：池上、稻米。

ㄕ：石門、老梅綠石槽。

ㄖ：瑞穗、洛神花。

ㄗ：左鎮、草山月世界。

ㄘ：莿桐、蒜。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月14日發售；另製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）選購。