百萬YouTuber Joeman(翁雋明）和蕾拉夫婦涉嫌吸毒案件引發軒然大波，同為「反骨男孩」成員孫生今日再度在IG上對此事發表看法，hashtag「人生的跑麻燈已開始」，並邀網友一起來「接故事」。

這也是不是孫生第一次酸Joeman的大麻案，先前在IG限動照片中有出現麻字，並配音表示「我只想說，就是『藥』對決」，開酸Joeman的網路節目「Joe是要對決」。

網紅Joeman 涉吸食大麻發文回應。(圖／Joeman IG)

孫生IG貼文酸Joeman大麻案。(圖／孫生IG)

不過，孫生在7日仍持續發文猛虧：「我看你們這次真的是麻麻虎虎了，但這跟他工作敬業是兩麻子事，只能說事情還是一麻歸一麻，好多蛛絲麻跡可以確認，這一場麻拉松還可以抓到多少人的麻尾，真的是路遙知麻力。」

文中不斷的強調「麻」字，暗示可能還有其他吸麻的網紅，並對網友表示「換你們接這故事」，先前涉毒歌手謝和弦也留言「麻的哈們」，網友表示「麻煩大了」「好硬要的內容」「最近都讓我頭皮發麻」「讓我們看還有多少麻人」，文章貼出獲1.8萬讚。

網紅蕾菈和老公DJ湯宇涉毒遭調查。(圖／蕾菈FB)

而這波涉毒的網紅還有「反骨男孩」成員蕾菈、老公湯宇，家中被檢警搜出大麻，疑涉嫌持毒，「反骨男孩」2021年曾因網友質疑「一臉有吸毒」為了自證清白全員驗尿，曬出檢驗報告，對比現在涉毒遭批十分諷刺。

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