苗栗縣的優質大閘蟹在消費市場已建立好口碑，苗栗縣長鍾東錦帶領農業處長陳樹義等參訪團，6、7日先後拜會上海市海洋大學、參觀崇明島養殖基地，研商蟹苗輸出台灣相關事宜，並汲取高效養殖技術與經驗，期增進養殖產業蓬勃發展，提高養殖戶收益。

苗栗縣的優質大閘蟹養殖產業，起源於2011年10月由縣府與上海市海洋大學簽訂的「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」，據以每年年初從崇明島蟹種供台基地輸出蟹苗供應養殖戶，合作初期還派出研究大閘蟹的專業教授團全力輔導養殖技術，迄今10餘年，已以純熟的養殖技術成功打造出漁特產「苗栗縣優質大閘蟹」響亮的品牌。

今年縣內30戶養殖戶的收成情況良好，優質大閘蟹正上市熱賣中，為持續輔導並擴大發展大閘蟹養殖產業，縣長鍾東錦先後於6日及7日參訪上海海洋大學及崇明島蟹種基地，一方面向校方致謝，另方面研商明年度蟹苗輸出台灣相關事宜；海洋大學允諾在過去兩岸友善發展的良好基礎上，一定繼續大力協助苗栗大閘蟹養殖戶。

在參訪崇明島基地過程中，海洋大學教授吳旭干特別針對大閘蟹與蝦混養提供寶貴意見，包含混養蝦的種類、適合混養的大小，另外也提出近年科研數據，顯示公蟹、母蟹分開養殖對於養成率成長的幫助，以及諸多近年河蟹高效養殖技術，相信都有助苗栗優質大閘蟹產業更加蓬勃發展，同時提高蟹農收益。