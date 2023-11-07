違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，日前包圍交通部抗議，交通部今（7）日下午與台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會座談，工會發表2點聲明，要求交通部針對嚴重違法或重大爭議的貨運公司，停止營業直到改善，在未廣設卸貨車格前應暫緩記點制，並檢討檢舉人制度，回歸公權力統一執行。

工會指出，勞動部今年初表示2022年交通運輸業的勞動條件專案檢查，違反勞動法令共有193件，處分率16.1％仍然偏高，今年將持續進行，但最需要進行勞動檢查的時間點，例如雙十一購物節和三節連假等繁盛期，並沒有進行勞檢，其中超時工作、未依法給付加班費、休息時間不足為最常見的違法項目。

工會認為，交通部作為主管機關，應強化對交通運輸業的管理，但近期各重大車禍，交通部只要求司機「回訓」和加強「警示」，未從源頭解決問題，針對嚴重違法或發生重大爭議的貨運公司，交通部應依《公路法》第47條，停止其部分營業，直到改善為止。

此外，工會指出，現行道路設計不良，市區卸貨車格並不充足，本會協助會員申請的卸貨車格，監理所9月中前回應32個路段，19個無法設置、10個要等商家申請、3個建議緊靠路邊，幾乎沒地方增設卸貨車格。政府沒辦法強制有大量卸貨需求的商家自備車格，也沒辦法強制貨運公司守法，結果就是將空間成本和風險成本轉嫁給貨運司機及社會大眾。

工會表示，在中央跟地方未能妥善合作處理的情況下，卸貨車格仍然不足，交通部也沒有實質配套，又開放檢舉人制度，開單記點受否真考量相關證據及交通安全影響程度，完全不明，當貨運司機要申訴不合理的開單記點，須經過冗長的行政程序，可能在行政程序跑完前，就累計12點影響生計，因此在未廣設卸貨車格前，應暫緩記點制。

工會強調，貨運業惡劣的工作環境，對司機和大眾都潛藏著系統性的風險，在物流需求不斷增加之下，缺工問題更為嚴重，若交通部不管理好事業單位，發生問題都只會找基層開刀、嚴懲司機，只會讓產業缺工惡化、司機痛苦，交通部無異於缺工幫兇，希望交通部政策盡速調整，保障司機的生計又兼顧交通安全。