余妻因傷勢嚴重，同日下午就因顱腦損傷而死亡。余子則受有左側眼眶骨頂部及內側骨折、廣泛頭皮血腫、及手指多處骨折等傷害。（本報資料照片）

今年7月彰化縣福興鄉發生一起駭人聽聞的家暴案件，62歲余姓老翁與其外配妻子口角爭執後，竟持榔頭重擊妻子害爆頭慘死，又一路追打逃出家門的兒子，過程全被民眾拍下上傳網路；近日彰化地檢署偵結，依殺人罪嫌將余翁提起公訴。

起訴書指出，這起人倫慘案發生在今年7月5日傍晚，余翁家中經濟狀況不佳，是列案低收入戶，且有憂鬱症病史，其妻子是外籍配偶，當天夫妻2人發生口角，余翁趁妻子離開客廳準備晚餐時，拿起預先購買的鐵鎚攻擊兒子的頭部，嚇得他趕快拿起電話要報警求救。

余翁的妻子聽見聲響到客廳查看，發現滿地鮮血隨即上前制止，不料反遭余男持鐵鎚攻擊頭部，其子則趁機逃至屋外，但余男不但不罷休，反而繼續拿鐵鎚攻擊其妻，造成其妻頭部受有20幾處撕裂傷，導致頭皮下出血、顱骨骨折、顱內出血及腦實質出血。

余男將妻子打倒在地後，出門追趕兒子，在福興鄉沿海路4段處攔截其子後，又不斷持鐵鎚朝兒子頭部攻擊，一路拉扯攻擊，最終負傷逃至附近超商，余男同樣也追趕到超商內，超商櫃台的店員看到後連忙制止，不過余翁仍持鐵鎚與超商店員對峙長達約1分鐘，最終才走到超商外。

由於案發太過驚悚，嚇壞不少路人，也連忙報警，警方獲報到場後，在超商外逮捕余男，並扣得其作案鐵鎚，並將余妻、余子送醫急救，不過余妻因傷勢嚴重，同日下午就因顱腦損傷而死亡。余子則受有左側眼眶骨頂部及內側骨折、廣泛頭皮血腫、及手指多處骨折等傷害；近日彰化地檢署偵結，依殺人罪嫌將余翁提起公訴。

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