新建3年安檢3月黑龍江樺南體育館暴雪坍塌初中生3死，紀監調查。（新華社）

新建3年安檢3月黑龍江樺南體育館暴雪坍塌初中生3死，紀監調查。（新華社）

新華社7日報導，2018年7月竣工、2020年7月通過驗收，今年7月底有司甫察看安全工作的黑龍江省佳木斯市樺南縣悅城體育俱樂部屋頂，在暴雪中坍塌，造成館內打球7名初中生3死4傷。黑龍江省佳木斯市樺南縣政府新聞辦透露，事故發生後，佳木斯市、樺南縣兩級紀檢監察機關第一時間介入，成立調查組開展調查。

樺南縣7名初中生相約6日18時許，到悅城體育俱樂部打籃球。19時20分許，有學生發現屋頂異常並向門口跑去，隨即屋頂發生坍塌。事發後，3人自行脫險，其中2人未受傷，1人被及時送到醫院救治；4人被困，1人於19時50分許被救出並送往醫院救治，其他3人被救出後，經醫院搶救無效死亡。經診斷，2名住院人員中，1人腓骨骨折、面部輕微擦傷，1人軟組織輕微擦傷，均無生命危險。

據指出，悅城體育俱樂部位於樺南縣育才路北段的悅城廣場綜合體7號樓，2017年7月開始建設，2018年7月竣工，建設單位為黑龍江省悅城房地產開發有限公司，施工單位為黑龍江海峰偉業建築安裝工程有限責任公司，監理單位為佳木斯三江建設監理公司，2020年7月通過驗收。

悅城廣場綜合體7號樓建築面積3208.96平方米，高度為9.05米，基礎形式為獨立基礎，結構形式為框架結構，其中東部為二層建築（面積2533.96平方米），屋頂結構形式為混凝土結構，西部為單層建築（坍塌部分，面積675平方米），屋頂結構形式為H型變截面鋼梁結構。該建築所有權人於2020年5月至2022年12月間，將場所租賃給他人經營。2022年12月起，由樺南縣新陽光健身俱樂部管理，主要用於開展籃球、乒乓球、羽毛球等活動，面向社會經營。

事故發生後，佳木斯市、樺南縣聯合成立「11·6」悅城體育俱樂部屋頂坍塌事故處置工作領導小組，設立現場搜救、秩序維護、善後處理、事故調查和醫療救治等專班，緊急調度市縣消防、森林消防等隊伍冒雪進行專業救援，全力做好救援處置各項工作。

佳木斯市醫療專家組已趕赴樺南縣，按照「一人一方案」的原則，全力以赴開展救治。有關專家同步對傷患、家屬進行心理疏導。