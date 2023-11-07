台南市東區的體育館內，昨天（6日）晚間10時許，體育館內一群人在打籃球，突然發生肢體衝突，演變成打群架，其中有名男子被打到流鼻血，一名黑衣男子疑似被打，心有不甘，居然從包包內拿出西瓜刀，所幸被朋友拉住制止，才沒釀成大禍。轄區警方當時接獲報案到場後，動用優力警力到場處理，查獲32歲林姓男子攜帶西瓜刀，依違反社會秩序維護法究辦。

網友在《社會事新聞影音網》爆料，台南市東區的體育館，有2隊男子在室內打籃球時，發生衝突變成打群架，甚至波及一旁排球場，黑衣男子心有不甘，不斷罵「三字經」，作勢要從袋子取出疑似西瓜刀要動粗，最後被多名同隊男子攔阻才作罷。

打籃球糾紛變成打架，波及一旁籃球場。（翻攝社會事新聞影音網）

轄區警局表示，昨晚10時許接獲報案，轄內體育館內有多人聚集且有持刀情事，線上警力立即到場，經調查雙方相約於3樓室內籃球場打球球友，其中林男（32歲）及謝男（33歲）因打球衍生肢體衝突導致徒手互毆，旁邊球友勸架試圖分開兩人，非網傳多人亂鬥，全案在優勢警力到場後，已無衝突情形，雙方目前尚未提出傷害告訴。

警方在現場搜出西瓜刀。（警方提供）

有關林姓男子持有西瓜刀一案，警方已依違反社會秩序維護法第63條予以究辦。警方呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理，本分局亦將持續加強防制各類不法犯罪，依法嚴辦到底。