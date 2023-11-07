台東地區農會「配菜盤」菜色依時令調整，每盤價格不超過50元，每日熱銷近百盤。（蕭嘉蕙攝）

通膨來襲，物價節節高升，婆婆媽媽感嘆「吃」不消，台東地區農會獨創「配菜盤」，將賣相不佳的醜蔬果，經洗選、分切後包裝成盤，分量精巧且配料俱全，包含腐皮炒西芹、蛤蜊絲瓜、三色彩椒等家常菜色，推出至今近30年維持銅板價，讓煮婦花小錢出好菜。

台東地區農會生鮮超市販售產地直送農產品，便於家庭主婦菜採購，然而部分大小、重量或外觀不符市場規格的蔬果，往往淪為次級品遭丟棄。為減少食物浪費，成立生鮮配菜組，由專業人員將食材經挑選、清洗、分切後，搭配佐料包裝成盤，並於1994年首開賣「配菜盤」，主打平價實惠、省時便利。

台東地區農會主任田青月表示，配菜盤菜色依時令調整，每盤價格不超過50元，且價格波動小，所以「菜價愈貴，配菜愈划算」。

銅板價的「配菜盤」菜色包含青椒牛柳、蛤蜊絲瓜、酸菜炒豬血等，每道都是經典家常菜；近年，隨著家庭人口結構改變，加上疫情期間吹起自煮風潮，「配菜盤」銷量逐年成長，每日熱銷近百盤。

田青月表示，「配菜盤」為台東地區農會生鮮超市獨賣商品，本島地區包含中正店、中華店、知本店、新園店、 太平店及初鹿店販售，離島部分則有綠島店及蘭嶼店。

田青月指出，「配菜盤」最熱銷品項非刈包莫屬，滷包為農會獨家研製，加入五花肉慢火燉滷，鹹香濃郁。未來將持續開發新菜色，也會視市場反應調整，希望透過配菜的方式，解決農產滯銷及剩食問題。