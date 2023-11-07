縣議會國民黨、誠信黨團、民意黨團今（7日）聯合質詢，要求縣長張麗善正視國防部規畫於全台6處興建魚叉飛彈營區，其中之一是虎尾鎮的空軍基地。（周麗蘭翻攝）

國防部規畫於全台6處興建魚叉飛彈營區，其中之一是虎尾鎮的空軍基地。縣議會國民黨、誠信黨團、民意黨團今（7日）聯合質詢，要求縣長張麗善正視。縣長張麗善表示，魚叉飛彈射程僅110公里，虎尾距離海岸還有30公里，國防部應不會如此「不智」。不過新科議長黃凱提供另一分資訊指出，6個魚叉飛彈營區預定地中，虎尾、屏東2處最明確，張麗善表示「嚴正抗議、質疑」。

縣議員李明哲、黃文祥、廖偉晴、林深、陳俊龍、顏忠義、陳乙辰、黃勝志等人7日質詢，台灣向美國採購的魚叉飛彈將交運，軍方規畫興建6座飛彈營區，虎尾特定區附近是其中之一，縣府是否知情？若訊息為真，雲林變成軍事基地，萬一發生戰爭將首當其衝，尤其台塑六輕廠區萬一爆炸，方圓10公里將無人可倖存。

縣長張麗善表示，魚叉飛彈是岸式飛彈，有效射程大概是110公里，從虎尾到沿海至少超過30公里，雲林沿海也不是一個好基地，軍方應該不會那麼笨，如果軍方那麼「不智」設在虎尾，她會嚴正表達立場。

新科議長黃凱提出一份資料顯示，海軍也已於10月4日在高雄福華飯店辦理魚叉飛彈防衛系統新建6處營區招商說明會，有120多家廠商參加，以雲林虎尾、屏東2個營區為重點營區。

黃凱表示，蔡政府力推國防自主，綠營金主介入國防軍工業時有所聞，維持現有能力對台灣的安全固然至關重要，但魚叉反艦飛彈最大的弱點是射程太短，一旦面對具有距外打擊能力的武器平台將難以發揮功用，為了維護雲林縣居民安全，以及把雲縣列為建置基地對居民造成的影響，希望縣府提出表達反達的立場，以保障居民安全和解除居民的恐慌。

張麗善表示，如果消息屬實，她會對國防部的戰略提出質疑，並表達堅決反對的立場。