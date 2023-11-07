新北市顏姓、張姓2名義務役新兵為騙取婚假，今年8月間，至北市南港區公所辦理結婚登記，再持戶口名簿等證明向長官請婚假。長官察覺有異，前往2人住處家訪，戳破荒唐行為。2人坦承犯行，新北地檢署依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽」罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪，予以緩起訴1年，命2人各支付公庫3萬元。

新北地檢署指出，顏姓、張姓2男今年6月13日入伍軍事訓練役175梯，隸屬新北市五股憲兵訓練中心，現階為二兵，2人「求假若渴」，並無結婚真意，竟突發奇想，8月11日上午，2男至台北市南港區公所辦理結婚登記。

顏姓、張姓2男再用不實結婚證明書、戶口名簿、身分證向部隊申請婚假，部隊一時不察，核准婚假。長官覺得有異，前往2男家裡查訪，他們才剛放假僅1天，立即戳破2男荒唐行徑，後被新北市憲兵隊移送偵辦。

檢方表示，2人坦承犯行，深表悔悟，審酌素行尚可，依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽」罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪，予以緩起訴1年，期間1年，並命2人支付公庫各3萬元。

過去，阿兵哥服役時，為了請假，幾乎無所不用其極，有人報阿公、阿媽過世，甚至還假造訃聞，蒙騙長官。電影《報告班長》曾描述相關情節，請假的理由百百種「弟弟車禍」、「妹妹要結婚」、「祖母生病好了，又惡化了」、「妹妹結婚、離婚又再婚」，各種理由讓人啼笑皆非。