前台北市長柯文哲留下1.9億元台北流行音樂中心工程款，今送入台北市議會教育委員會審議，但有議員質疑，市府明知要賠款，卻跳過提追加預算案的程序，直接同意賠償1.9億元，再向議會要錢，根本情緒勒索。最後委員會決議此案擱置，文化局應在2周內提出書面回覆，屆時再排審。

1.9億元台北流行音樂中心工程款，衍生每月80萬元利息，經台北市副市長李四川、工務局及新工處爭取，2間建築師事務所皆同意，積欠款若確定以墊付方式支付，將不向市府收取利息，文化局提案墊付1.9億元，今送入台北市議會審查。

文化局長蔡詩萍說明，文化部今年7月回函確定不支付1.9億爭議款，為避免支付每月80萬利息，盼先墊付款項，之後透過協調或法律程序，向文化部追討1.9億元。

議員簡舒培認為，市府應先釐清1.9億元賠款，到底是柯市府行政怠惰或文化部造成？否則直接向文化部提告，訴訟費、律師費都是人民納稅錢出，而且如果告輸，該怎麼辦？

議員苗博雅則直言，市府早知工程款會增加，卻沒有向議會提追加預算案，反而先跟廠商簽約要付1.9億元，再來跟議會說已經簽約了，錢不能不給，否則有利息要付，簡直情緒勒索。

苗質疑，市府當初為何不依程序提追加預算案？究竟是誰決定要把這筆帳賴給文化部？誰在財源未定的情況下，執意簽下調解契約，支付1.9億元？她更強調，在支付1.9億前，市府必須釐清上述問題，否則此事船過水無痕，議會直接關門算了。

新建工程處解釋，北流新建工程是文化部委託北市府代辦，市府身為代辦單位與廠商有履約爭議款項爭議，應讓文化部知悉。此外，依照北市府與文化部「工程協議書」，工程施作期間衍生履約爭議處理事件，可由北市府向台北市政府採購申訴審議委員會申請調解，並將結果通知文化部。

教育委員會第一召集人李建昌裁示暫擱此案，要求文化局針對議員會中提問，2周內給予書面回覆，屆時再排議程審議。尤其市府在未獲議會同意情況下，即先行同意支付廠商賠款是傲慢的財政紀律，委員會必須知道誰簽呈同意支付1.9億元調解款項，也不容許往後市府出現類似情況。