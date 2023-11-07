國內最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」，募集時即成功掀起國人投資日股熱潮，吸引包括彭博(Bloomberg)等國際媒體關注，據投信投顧公會統計，9月定期定額月增人數進入排行前十名。近期加碼資金湧入，至9月底規模已經來到近400億元，位居跨國股票型基金最大。

日股今年以來漲幅超過2成，近期雖因市場預期日本央行政策可能調整而修正，但日本央行行長植田和男於會後記者會表示，將繼續實施殖利率曲線控制與負利率政策，如果有經濟基本面支撐，會一定程度容許日本公債殖利率上升，且在確認物價穩定上漲前，如果有必要，將採取進一步的寬鬆措施，並明確指出日本經濟正處於復甦軌道。

元大投信分析，考量到美債殖利率上揚對日債殖利率的推升壓力，日本央行未對10年期殖利率設定嚴格上限，且「不認為」會大幅高於1%，日圓持續維持弱勢，10月底升破1美元兌150日圓價位。根據Bloomberg 10月28日估算，若日圓對美元價位持續處於目前位置，包括豐田(Toyota)在內的日本前10大企業，營收將大幅增加。

元大投信並指出，日本大型公司對2023會計年度的匯率預期為1美元兌125至135日圓，而10月底已來到150日圓位置，日圓維持弱勢有助日本企業獲利上修，近期進入財報季高峰，可關注重點企業正向訊息有機會帶動股價。豐田11月1日公布最新財報，第二季預估全年淨利3.95兆日圓，較之前預估的2.58兆大幅上修，11月以來股價已大漲9.3%。

元大日本龍頭企業基金持續看好日本經濟復甦題材，聚焦弱勢日圓驅動日本製造企業的成長潛力，鎖定龍頭製造業、大型金融股等產業，預期掌握競爭優勢的日本指標企業將領漲日股，近期日經225、東證指數重新迎來政策、企業財報利多，建議投資人可把握逢低布局機會，參與日股長線成長潛力。