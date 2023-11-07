今年出口跌幅恐達1成！財政部：8年來最大幅度 16:352023/11/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10月出口381億美元，年減4.5％，比預期還要差，財政部預估，今年全年出口減幅1成，是8年來最大跌幅，且這個事實不太容易改變。 累計今年1到10月出口金額達3550.9億美元，年減12.9％。 萬物皆漲！10月CPI年增3.05％ 創9個月新高 《熱門族群》台塑四寶Q4展望、油價預估一次看 《半導體》穎崴10月營收近半年低 Q4保守看 #事實 #1成 #8年 #來最大跌幅 #10月 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九批蔡政府施政 政院回嗆：為選舉私利大失格局 22:012023/11/06 政治 《汽車股》東陽10月營收年增近2成 美再傳佳音 15:292023/11/07 財經 台塑四寶10月營收全衰退 台塑化月減7.7％最多 16:262023/11/07 財經 《光電股》VR拉貨高峰已過 玉晶光10月營收月減27.05% 17:092023/11/07 財經 陸前10月進出口總值微增0.03％ 官媒：外貿穩中有進 11:322023/11/07 兩岸 《半導體》全訊10月營收創同期新高 Q4營運向上 08:282023/11/06 財經 《台北股市》外資10月連4逃 前10月仍淨匯入逾3千億元 07:582023/11/06 財經 陸配控拆散兩岸婚姻家庭 徐春鶯駁斥：完全不是事實 13:292023/11/06 政治 《電週邊》緯穎AI伺服器營收占比逾1成 Q3毛利率創IPO來新高 17:092023/11/07 財經 伊朗諾貝爾獎得主獄中絕食 抗議戴頭巾才准住院 16:342023/11/07 國際 《半導體》矽格10月營收雙減 前10月年減2成 16:282023/11/06 財經 《半導體》聯發科出手就見效 達發強漲 09:482023/11/07 財經 《電週邊》樺漢10月、前10月營收雙締高 H2拚優H1 17:292023/11/06 財經 《熱門族群》砷化鎵三雄 10月營收秀高點、Q4好俏 10:182023/11/07 財經 杭州亞運帶動電競熱潮 專家：兩岸交流可提升產業發展 21:402023/11/07 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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