10月出口381億美元，年減4.5％，比預期還要差，財政部預估，今年全年出口減幅1成，是8年來最大跌幅，且這個事實不太容易改變。

累計今年1到10月出口金額達3550.9億美元，年減12.9％。

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