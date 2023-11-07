吳婉君千金落難被丟菜又被砸水球。（民視提供）

傅子純劇中帥氣登場英雄救美。（民視提供）

傅子純劇中帥氣登場英雄救美，不忘搞笑。（民視提供）

吳婉君在民視8點檔《愛的榮耀》飾演何愛嘉，與飾演溫瑞德的傅子純是一對歡喜冤家，劇中因天鴻集團倒閉，身為董事長女兒的吳婉君，從高貴名媛變成過街老鼠，甚至被當眾砸水球跟菜籃，模樣相當狼狽，最後傅子純現身英雄救美，護送她離開現場。這場戲吳婉君吃了不少苦頭，她還相當敬業，請道具組把菜渣倒多一點在她身上，讓角色更加狼狽不堪。

吳婉君表示，要演出被群眾包圍抗議丟菜的當下，自己的心理狀態其實是很害怕，因為不知道他們會怎麼丟，加上除了蔬菜，現場還有水球，而且水球裝得不夠飽滿，大家需要更用力丟才會破掉，雖然導演有提醒大家不能砸臉，但難免有失手的時候，所以一被大水球K到臉時，她的臉立刻紅腫甚至起紅疹，當場冰敷消腫。

傅子純也上前關心吳婉君，他說聽到水球打在她身上的聲音，就知道一定很痛，只能說她真的辛苦了，為戲大犧牲，劇中英雄救美也讓他忍不住說「溫瑞德真的好帥」，感謝導演讓他帥氣出場救援，如果現實生活中遇到有人對峙爭執，假如雙方有武器那當然趕快報警，但如果是口角爭論，也會像溫瑞德一樣出來化解，畢竟人和很重要。

吳婉君說，這場抗議戲她前後被砸了超過100顆的水球，幸好飾演她特助的張世賢站在前面，幫她擋了不少顆水球，最後傅子純的登場救援，都讓她內心充滿感激。第一次拍民視8點檔的她表示，首播後就得到滿多肯定與鼓勵，至於跟傅子純的首次合作，她說「子純哥就像熱情的里長伯」，對她很照顧，在拍攝現場兩人的演出也越來越有默契，拍攝效率快狠準，尤其私底下也很會炒熱氣氛，甚至傅子純有「溫太太」外號，熱情又熱心：傅子純則說，大家要趕快混熟，對戲也是加分。