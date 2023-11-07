台灣道路設計複雜又難懂，衍生出各種交通問題，甚至被稱為「行人地獄」，為了洗刷此稱呼，交通部祭出嚴厲罰則，但道路設計的相關問題仍被許多路權團體呼籲改善。近日南投一段道路就引起網友討論，除了大讚這樣的設計對路人、駕駛都有好處外，更痛斥「南投做得到，其他『辣雞』縣市做不到喔」。

一名網友今（7）日在臉書「爆怨公社」貼出南投的街道圖，只見該段道路已將車道分流做好，妥善規劃偏心左轉車道，讓直行車不會再被左轉車擋住，斑馬線退縮也都有做到位，讓該名網友大讚「還是我大南投國懂得怎麼設計道路，什麼狗屁禁行機車兩段式左轉都吃X吧，車道分流才是最佳解，南投做得到其他辣雞縣市做不到喔。」

其他網友全都羨慕地說「還好你沒來台南」、「我台中，順著標線走會是蛇行」、「彰化根本就是車道歪七扭八的」、「最怕的是，明明是直行，到路口變成了左轉的，旁邊還給你雙白實線」、「有左轉專用道就給讚，直行到一半突然變左轉道什麼的都是垃圾」、「不是不改，是要改很麻煩，所以乾脆不改，台灣住那麼久了，還不知道那些吃屎等死的官員嗎？」

還有人分享「南投很多地方都在改，中興新村、南投南崗路、集集、水里台16沿線跟草屯國姓台14沿線，只要歸工務段管理的都有在更改，也有地方公所參考工務段意見在更改，全貼上來太多了」、「南投很多地方都在改，只要歸工務段管理的都有在更改」、「全國不統一，交通不順怎麼跟人家拼經濟啊？普魯士建國政策之一，這種幾百年前的建國之道都不會嗎？交通部？」