澎湃新聞報導，據黑龍江微信公眾號「哈爾濱發布」7日消息，在本輪強降雪天氣中，哈市有22個站降雪量超過30毫米，已達24小時特大暴雪量標準，哈市9個縣（市）已超過歷史同期降雪量極值。目前全市降雪已基本結束，預計8日全市自西向東再次出現中到大雪天氣，主要降雪時段在下午。

為避免次生危險，繼11月6日哈爾濱市清冰雪工作領導小組辦公室號召沿街單位、臨街商戶自覺踐行「自掃門前雪」後，11月7日哈爾濱市精神文明建設指導委員會辦公室、哈爾濱市城市管理委員會辦公室、哈爾濱市城市管理局、哈爾濱市清冰雪工作領導小組辦公室又聯合發出公開信，倡議市民行動起來。

這封公開信表示，哈爾濱市6日迎來入冬以來第一場冰凍暴雪災害天氣，給城市交通和市民出行帶來了極大不便。為了盡快恢復城市交通，讓城市環境更乾淨整潔，讓孩子們盡快恢復上課，讓市民出行更加安全便捷，請廣大臨街商家業戶「自掃門前雪」，爭做「城市主人翁」。「自掃門前雪」是哈爾濱市的優良傳統，是市民文明風尚的有力體現。請廣大臨街商家業戶和單位，以雪為令，積極行動起來，與管理部門密切配合，組織安排人員對自家門前人行道積雪、殘冰進行及時清理，保障自家門前乾淨、整潔。

請廣大志工就近參與「清雪家門口、志願保出行」活動。人人都是志工，人人都是受益者。請廣大志工發揮「奉獻、友愛、互助、進步」的志願服務精神，全民參與，眾志成城，盡快消除災害天氣帶來的不利影響。攜起手來，以實際行動讓初冬的哈爾濱更有溫度。

公開信還提到，自11月5日夜裡，為全力保城市安全運行，各行業一直奮戰在風雪一線，請臨街商家業戶和單位為環衛工人、清雪作業人員、交警等人員設立「愛心驛站」，提供臨時休息、熱水、手機充電等便利條件，讓他們在繁重的勞動之餘，有一處「避風港」，暖身更暖心。

在11月6日特大暴雪過程中，降雪量排在全市前十的分別是賓縣鳥河、方正、尚志、延壽、尚志老街基、依蘭、依蘭宏克力、呼蘭雙井街道、賓縣糖坊、五常。其中，方正累計降雪量52.5毫米、尚志50.8毫米、延壽46.7毫米、依蘭46.0毫米、五常39.6毫米、木蘭39.5毫米、賓縣39.1毫米、巴彥33.3毫米、通河30.3毫米，上述9個縣（市）已超過歷史同期降雪量極值。

澎湃新聞報導，11月7日，哈爾濱市住建局發布清雪提示，各物業企業在加大園區清冰雪力度的同時，在保證自身安全情況下盡快清理屋頂積雪，以防止發生次生危險，一時難以清理的要做好圍擋及安全警示。

該提示指出，各物業服務企業要立即啟動屋頂積雪的隱患排查和清理。對於已發現冰雪墜落隱患，且不具備清理能力和條件的，要第一時間對該區域安設警示標誌、進行圍擋，避免因冰雪墜落造成人身傷亡事故及財產損失。