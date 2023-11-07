高通技術公司副總裁暨無線與寬頻通訊部門總經理Gautam Sheoran表示，5G RedCap是5G Advanced的重要支柱之一，也是5G演進的關鍵技術。它縮短現今5G兩極化能力和複雜性的差距，並可支援更廣泛的裝置與服務，同時提升系統效能與效率。高通將與全球行動通訊營運商和OEM廠商深化合作，以推動5G生態系發展，讓一系列全新且廣泛的頂級與入門級使用案例得以實現。

高通表示，客戶對Snapdragon X35 5G數據機射頻系統所打造5G RedCap裝置的濃厚興趣，目前正擴展在無線領域的領導地位，涵蓋數據機、射頻收發器、射頻前端和天線模組等，協助5G行動營運商把握快速成長的機會。Snapdragon X35帶來了全新的5G類別，縮短了高速行動寬頻裝置與極低頻寬的物聯網(IoT)裝置之間的複雜性差距。由於降低了複雜性，RedCap將實現體積更小、成本效益更高的5G裝置，並提供更長的電池續航力。

現階段高通Snapdragon X35 5G數據機射頻系統獲得全球多家電信業者合作，包括AIS、AT&T、中國廣電、中國移動、中國電信、中國聯通、DISH Wireless、Elisa、EE、香港電訊、LG U+、新加坡電信、SmartTone、Surge、瑞士電信、義大利電信、T-Mobile等。搭載Snapdragon X35的商用行動裝置預計將於2024年上半年推出。