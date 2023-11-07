IIHS這份報告中，2023年Stellantis Ram 1500 Crew Cab、福特F-150 SuperCrew，以及GM雪佛蘭Silverado 1500，這3款大皮卡以時速65公里左右的速度，進行更新正面偏位撞擊測試時，全部的評等都不怎麼樣，除了2023年豐田Tundra CrewMax相對來說稍微要好一點。

IIHS表示，與大多數其它車款一樣，大型皮卡在新的適度正面偏位撞擊評估中，表現不如更新後的側面撞擊測試。IIHS是非營利性質的第3方權威機構，測試撞擊車輛時，是自掏腰包購買，非車商所贊助提供，故評等也較嚴格。

此測試報告指出，對新型皮卡第2排繫有安全帶的乘客來說，發生致命傷害的風險要高於前排的，IIHS於2022年開始使用更新後的中度正面偏位撞擊測試。

IIHS表示，大皮卡前座的安全性，已藉由改良後的安全氣囊大大提升。不過，這些先進的安全帶通常沒有提供給後座的乘客使用，適用於上述這4款大型皮卡。

豐田拒絕發表評論，GM與福特也沒有回應。不過，Stellantis表示，通常會參考來自第3方的評論，並依照情況納入產品研發中。根據統計，2021年交通意外事故中，不幸喪生的皮卡駕駛有60%是安全帶的約束力道不足所致，比例高於其它車款。