近3萬位民眾登記抽籤，大會抽出1萬7000人，中籤率僅5成的台灣米倉田中馬拉松，即將於12日登場，今天主辦單位開心宣布田中馬賽事今年獲得台灣德國萊因顧問公司碳足跡查驗認證，讓選手們參加路跑身體健康，又可以環保愛地球。

彰化縣長王惠美等人今天預告田中馬即將於11月12日開跑，王惠美指出，眾所期盼的台灣米倉田中馬拉松是全台灣最具人情味的馬拉松，也持續致力於推動永續環保，今年還獲得驗證機構的碳足跡認證，誠摯邀請參賽選手以及全國民眾一起來田中感受Taiwan Way，彰化味！

王惠美表示，田中馬拉松每次報名都是秒殺，錯過的民眾也別失望，在田中馬賽事前1天也有規畫許多系列活動，包括「小鎮藝術季」、「秋享祭市集」、「秋收主題」裝置藝術、「走讀田中導覽集章」等活動，前1天晚上還有台灣心田中音樂會，有三大樂團，董事長、神棍、板凳樂團，以音樂饗宴為賽事暖身。

田中馬賽事今年配合聯合國永續發展目標等國際永續發展指南政策，讓跑步也可以節能減碳，由富邦金控贊助，跑者累計超過40公里，即可認領1棵樹，賽事全程使用可分解回收材質的環保紙杯，完賽證書採用全電子化方式提供，並以簡訊發送成績連結至選手手機等，同時大會採用全電動計時車及領跑車，減少碳排放，因上述作法，田中馬今年獲得台灣德國萊因顧問公司碳足跡查驗認證。

中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政說，提醒選手盡量搭乘大眾交通工具，同時也商請台灣鐵路局加開加班車，在高鐵站有10輛接駁車接送，約每3分鐘1班接駁車開往會場，十分便利，共同響應綠色生活、運動轉型，更落實節能減碳。

這項賽事從田中鎮出發，沿途經過高鐵站區、八堡圳、田中休閒廊道、社頭織襪園區、田中火車站等，選手除了一路欣賞彰化田中與台灣之美，還能感受沿途熱情的鄉親加油聲，並享受最在地的美食小吃。