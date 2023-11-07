消費者物價指數（CPI）上漲幅度將達2024年綜所稅免稅額等調整門檻，據試算，一般人免稅額可望調升新台幣5000元，至9.7萬元；標準扣除額調高7000元至13.1萬元，薪資及身障扣除額上調1.1萬元至21.8萬元，2025年報稅適用。

財政部將進一步精算，預計於今年底前依實際調整情況對外公告確切調幅。

根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高綜所稅、最低稅負制免稅額等；以綜所稅來說，調整門檻為物價指數累計上漲達3%。

雖然財政部尚未正式公告2024年綜所稅免稅額（2025年報稅適用）等調整幅度，但先根據主計總處發布10月消費者物價指數進行試算，物價指數較前一次調整上漲約5.5%，達標調整門檻。

照此幅度進一步計算，2024年度綜所稅，一般民眾免稅額可由現行的9.2萬元，調高5000元至9.7萬元，滿70歲者調升8000元至14.6萬元；標準扣除額調升7000元至13.1萬元（有配偶者26.2萬元）；薪資及身障扣除額上調1.1萬元至21.8萬元。

若以雙薪4口之家為例，報稅時，免稅額調高5000元、可多扣除2萬元，標扣額調高7000元、可多扣1.4萬元，薪扣額調升1.1萬元、可多扣除2.2萬元，合計可多扣5.6萬元；按適用稅率5%至40%計算，將可望省稅2800元至2萬2400元不等。

就單身上班族而言，將可多扣除2.3萬元，以稅率5%至40%計算，有望省稅1150元至9200元不等。

同時，綜所稅的課稅級距預計也將調整，適用5%稅率的綜合所得淨額，將提高至59萬元以下；適用12%稅率為59萬1元至133萬元；適用20%稅率為133萬1元至266萬元；適用30%稅率為266萬1元至498萬元；適用40%稅率者，綜合所得淨額為498萬1元以上。

此外，個人最低稅負制免稅額、遺產稅相關扣除額等，也可望調高。（編輯：翟思嘉）1121107