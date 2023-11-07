客家委員會主辦、紙風車劇團演出的《諸葛四郎》戲碼10日、11日晚間7點，連兩天在嘉義大學新民校區登場。（呂妍庭攝）

7日在嘉義市政府舉辦宣傳記者會上，客委會、市府等各界歡迎民眾來看戲。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠除感謝嘉大提供場地，也強調嘉義市重視多元文化，市府全力配合、期待紙風車的精彩演出。（呂妍庭攝）

為推動客家文化，客家委員會主辦、紙風車劇團演出的《諸葛四郎》戲碼10日、11日晚間7點，連兩天在嘉義大學新民校區登場，7日在嘉義市政府舉辦宣傳記者會上，客委會主任秘書廖育珮指諸葛四郎是40、50年代所有人心目中超級英雄，而兩場演出融入客家話，是讓所有人接觸多元族群文化非常重要的一步，嘉義市長黃敏惠除感謝嘉大提供場地，也強調嘉義市重視多元文化，市府全力配合、期待紙風車的精彩演出。

今記者會上，紙風車劇團演員小露一段表演，讓全場來賓看得意猶未盡，黃敏惠說，嘉義市發展已300多年，文化多元且豐富，小而美的城市具開放性與包容性，同時擁有豐沛創新能量，對多元藝文文化推動不遺於力，也重視本土語言學習，像今年首度出版客語繪本「學客話，快樂遶嘉義」，結合嘉義市的風光、人文以繪本形式呈現，幫助學生在生活情境中學習客語。

黃敏惠說，根據客委會2021年統計，嘉義市客家人約2萬4000多人，約占全市9.1％，占全台客家人口0.5％，雖然人數不多，但市府仍希望客家市民能獲得重視，現在這聲音被聽見了，所以客委會把好的演出帶來了！

黃敏惠感謝客委會將紙風車劇團帶來嘉義市，10日、11日連續2天在嘉義大學新民校區演出客語版的《諸葛四郎》，以藝文推動客家文化，更感謝嘉大校長林翰謙提供優質的場地，市府民政處會卯足全力協助宣傳，歡迎全台各地好朋友把握機會，一起來嘉觀賞這齣精彩好戲、學客語。

廖育珮說，諸葛四郎兼具諸葛亮的智慧、楊四郎的勇氣，武功高強，是40、50年代大家心目中的超級英雄，作者更是新竹客家人，《諸葛四郎》劇碼融入客家話，讓客家小朋友產生自我認同，其他民眾也能藉戲劇學到客家話和習俗，這是讓所有人接觸多元族群文化，非常重要的一步，感謝立委王美惠、市長黃敏惠、紙風車和嘉義大學，讓所有來觀看的民眾能更接觸多元客家文化的藝術表演。

今記者會也邀市立吳鳳幼兒園孩童帶著手繪諸葛四郎面具到場搶先看劇，黃敏惠特別以客語與小朋友們互動，一同學習「謝謝」、「快樂遶嘉義」，市府民政處表示，這次演出的節目單不僅化身成為諸葛四郎面具，送給全場每位小朋友，讓大小朋友們自由扮演魔鬼黨或者諸葛四郎，紙風車劇團演員也將在演出期間與民眾互動。以孩子最喜歡的「冒險」為主題，滿足孩子想像。